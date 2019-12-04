В Генпрокуратуре поддержали закон о профилактике домашнего насилия

Существование проблемы семейно-бытового насилия и необходимость ее правового регулирования не вызывает сомнений. Об этом 4 декабря заявил начальник правого управления Генеральной прокуратуры РФ Артур Завалунов.

«Несмотря на то что проблемам профилактики правонарушений уделено значительное внимание, вопросы предупреждения и пресечения именно семейно-бытового насилия, обеспечения защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, до настоящего времени в достаточной степени не урегулированы», — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что сейчас у полиции нет превентивных методов воздействия для предотвращения насилия в семье. Для этого законопроектом предусматривается введение защитного предписания и судебного защитного предписания. Завалунов отметил, что, согласно Конституции, государство имеет право вмешиваться в частные дела семьи для отдельных категорий лиц, а пределы такого вмешательства должен определить новый закон.

«Законодательные акты подобного содержания имеются практически во всех зарубежных странах. Их реализация позволяет оградить определенные категории граждан (в первую очередь женщин и детей), подвергаемых всякого рода преследованиям со стороны родственников, близких и иных совместно проживающих с ними лиц, от противоправных действий», — подчеркнул он.

28 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о домашнем насилии будет существенно доработан к 1 декабря. На следующий день он был опубликован на сайте Совфеда. В соответствии с текстом законопроекта насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

7 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила надежду, что законопроект будет внесен в Государственную думу до конца 2019 года.

О намерении совместно с депутатами Госдумы подготовить текст документа до 1 декабря сообщали в Совете Федерации 16 октября.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году президент России Владимир Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов Госдумы и сенаторов, включая Елену Мизулину.

В настоящий момент за первичное совершение побоев в семье виновников штрафуют на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.