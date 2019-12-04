Патриарх Кирилл указал на недопустимость вторжения в дела семьи извне

Русская православная церковь (РПЦ) категорически против насилия в семье, но и не поддерживает вмешательство в ее дела извне. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал в среду, 4 декабря.

«Категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос в защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами», — заявил патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

По его мнению, в контексте рассматриваемых в Госдуме законопроектов под видом борьбы с домашним насилием некоторые пытаются узаконить вторжение в дела семьи государственных и общественных организаций, добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье.

Он подчеркнул, что к вторжению чужих людей в семейную жизнь нужно относиться с крайней осторожностью, а также отметил опасные тенденции, формирующиеся в настоящее время в законодательной сфере.

В то же время нельзя отрицать, что в России действительно существует проблема домашнего насилия, указал предстоятель РПЦ.

«Нередко мы становимся свидетелями таких тяжелых семейных конфликтов среди соседей по лестничной площадке или жилищу, которое рядом с нами, — кто же не видел этих драм, кто не слышал этих криков? А некоторые наблюдали и реальное насилие, и боль, которую испытывает один из супругов физически и духовно», — добавил он.

Ранее в ноябре о вероятных негативных последствиях принятия закона о домашнем насилии заявлял также глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. По его мнению, реальной целью законопроекта является облегчение изъятия детей из семей и передача их на воспитание лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Священник провел параллель с США, где, как он утверждает, это произошло после принятия подобного закона.

28 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о домашнем насилии будет существенно доработан к 1 декабря. На следующий день он был опубликован на сайте Совфеда. В соответствии с текстом законопроекта насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

7 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила надежду, что законопроект будет внесен в Государственную думу до конца 2019 года.

О намерении совместно с депутатами Госдумы подготовить текст документа до 1 декабря сообщали в Совете Федерации 16 октября.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году президент России Владимир Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов Госдумы и сенаторов, включая Елену Мизулину.

В настоящий момент за первичное совершение побоев в семье виновников штрафуют на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.