Медведев высказал мнение о законопроекте о домашнем насилии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами в прямом эфире в четверг, 5 декабря, заявил, что у него нет окончательного мнения по поводу законопроекта о домашнем насилии.

«Если об этом говорят, если идет дискуссия, самое главное — жалуются, значит, домашнее насилие есть, значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, а на самом деле эта тема существует, вопрос в том, как на это реагировать», — отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что эту проблему нужно решать.

28 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект будет существенно доработан к 1 декабря. На следующий день он был опубликован на сайте Совфеда. В соответствии с текстом документа, насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

7 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила надежду, что законопроект будет внесен в Государственную думу до конца 2019 года.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году президент России Владимир Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов Госдумы и сенаторов, включая Елену Мизулину.

В настоящий момент за первичное совершение побоев в семье виновников штрафуют на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.