В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом

Еще одной возможной причиной самопроизвольного раскрытия купола над фрагментом Челябинского метеорита могли стать радиосигналы. Об этом в четверг, 19 декабря, рассказал директор исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

«В качестве фантастической версии я допускаю такую: вокруг нас сейчас много радиосигналов и, допустим, впервые за шесть лет такой сигнал совпал с тем сигналом, который исходит от пульта. И это был сильный сигнал, раз дошло до этого (поднятия купола. — Ред.)», — сообщил Богдановский «РИА Новости», отметив, что такая возможность ничтожно мала, но теоретически вероятна.

По предположению директора музея, исходящий из неизвестного источника сигнал мог быть аналогичен сигналу с пульта управления. Богдановский подчеркнул, что в тот день в электросети не наблюдалось никаких скачков напряжения, а следовательно, о самозапуске механизмов не могло быть и речи. Поломку директор также исключил — ни землетрясений, ни механических воздействий на купол в день происшествия не было.

Днем ранее директор сообщил, что поднятие купола над фрагментом челябинского метеорита могло произойти из-за технического сбоя. Он объяснил, что купол управляется с пульта, но чтобы его задействовать, нужно находиться не дальше чем в 2 м от метеорита. При этом необходимо занять место на определенной линии, а сигнал направлять в специальное окошко на высоте 50 см.

Сотрудник музея Айвар Валеев сообщил в Facebook о поднятии купола над метеоритом 17 декабря. При внешнем осмотре витрины повреждений не обнаружили.

Челябинский метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года. Многие жители Челябинской области и ближайших регионов стали свидетелями огненной вспышки. Самый крупный фрагмент метеорита подняли из озера — его вес превышал 600 кг.