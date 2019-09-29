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Илон Маск оценил вероятность существования инопланетян

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Глава компании SpaceX Илон Маск предположил, что инопланетян в нашей части галактики не существует. Об этом он заявил в воскресенье, 29 сентября в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship.

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«Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков», — цитирует Маска «РИА Новости».

Он также добавил, что хотел бы знать, есть существуют ли другие формы разумной жизни во Вселенной, однако «не видел никаких признаков этого».

Информацию о том, что военные прячут пришельцев в так называемой «Зоне 51», к штурму которой недавно призывали в интернете, он назвал популярным мемом.

При этом он высказал мнение, что у человечества осталось всего 700 млн лет, чтобы спастись с Земли до того, как ее уничтожит Солнце.

Кроме того, Маск сообщил, что первый полет корабля Starship на высоту около 20 км состоится через 1-2 месяца, а на орбиту он может попасть меньше чем через полгода.

Он отметил, что Starship относится к ракетам многоразового использования, а возвращаться на Землю он будет не вертикально. По его словам, у ракеты три подвижных двигателя, которые могут отклоняться на 15 градусов, и три статичных. Корпус Starship сделан из нержавеющей стали.

SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship в июле. Аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.

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