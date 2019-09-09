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Две трети американцев уверены в существовании НЛО

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Фото: Depositphotos
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Правительство США скрывает от своих граждан информацию об НЛО. В этом уверен две трети (68%) американцев, пишет шведское издание Dagens Nyheter со ссылкой на новое исследование Gallup в понедельник, 9 сентября.

Отмечается, что 16% американцев утверждает, что они видели нечто, напоминающее, по их мнению, НЛО, в то время как 33% уверены в наличии существования сообщений, имеющих отношение к космическим кораблям внеземного происхождения.

При этом 60% американцев считают, что НЛО можно объяснить вполне земными явлениями.

13 июля сообщалось, что более 600 тыс. человек в США выразили в Facebook готовность принять участие в штурме американской военной базы «Зона 51» в Неваде, чтобы увидеть инопланетян, которые якобы спрятаны внутри. Уточняется, что штурм должен пройти 20 сентября.

6 июля президент США Дональд Трамп допустил существование неопознанных летающих объектов (НЛО). В интервью Fox News американский лидер признался, что не верит в инопланетян, но не исключает их появления на Земле.

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