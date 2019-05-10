Певица Катя Лель рассказала о новой встрече с НЛО

Певица Катя Лель рассказала подписчикам в Instagram, что увидела НЛО. В качестве подтверждения она выложила видео.

На кадрах, опубликованных 10 мая, можно разглядеть две светящиеся точки. Обращаясь к своей десятилетней дочери Эмилии Кузнецовой, исполнительница воскликнула: «Эми. Их две. Раз-два!». В подписи к ролику Катя Лель отметила, что ее дочь первой заметила НЛО.

«Они всегда рядом», — написала певица.

Это уже не первый случай, когда Катя Лель рассказывает о встрече с инопланетянами. В январе в эфире радиостанции «Новое радио» звезда признавалась, что в 16 лет видела инопланетян. По ее словам, она была на корабле пришельцев, общалась с ними и знает, каков их внешний вид. Певица утверждает, что эта встреча стала для нее судьбоносной — после этого она обрела дар читать мысли других людей и сочинять музыку.

В сентябре 2018 года после выступления певицы Валерии в Гомеле на поле остался похожий на след НЛО круг. После этого в Сети стали в шутку гадать, что же там происходило. Некоторые предположили, что на стадион приземлялся неопознанный летающий объект. В интернете даже создали мем с участием летающей тарелки.