За зеленого друга: военную база США наводнили любопытные из-за мемов

Больше 2 млн человек в Facebook вступили в группу штурма военной базы в Неваде. Речь о «Зоне 51», излюбленном объекте споров уфологов и конспирологов. Вообще-то студенты довели до абсурда мемы про засекреченную базу и спасение пришельцев. Но шутка вышла из-под контроля: ВВС США вполне серьезно напомнили, что имеют право стрелять по непрошеным гостям, а за тематический фестиваль развернулась борьба. Подробнее — в материале «Известий».

Спаси зеленого друга

В день икс несколько сотен человек все-таки добрались до ворот секретной военной базы из городских легенд. Сто человек пришли ночью, еще триста — днем. Всего по пустынной дороге к «Зоне 51» проехали порядка 800 автомобилей, доложил шериф округа.

Арестовали (правда, ненадолго) 60-летнюю жительницу Калифорнии, которая «ясно дала понять заместителям шерифа, ее мужу и всем, кто ее окружал, что она собирается совершить преступление, несмотря ни на что». Двух любителей паранормального военные поймали в горах внутри периметра базы, где-то между двумя воротами. По неподтвержденным данным, еще одного мужчину задержали после того, как он решил использовать ворота базы вместо туалета.

Шуточное событие «Штурм Зоны 51, им нас не остановить» в Facebook появилось в конце июня. Страничку создал калифорнийский студент из сообщества мемов Shitposting cuz im in shambles с парой ребят. В участниках числилось более 2,1 млн человек со всего мира, пока в день штурма группу не удалили.

М-2 Люди, бегущие «как Наруто», приближаются к «Базе 51», Невада, США, 20 сентября 2019 года Фото: REUTERS/Jim Urquhart

План штурма « Зоны 51 » недвусмысленно давал понять несерьезность намерений любителей мемов . 20 сентября группа должна была собраться у туристического места Alien Center «Зоны 51» и разделиться на три команды, чтобы устроить блицкриг. Первая должна бегать «как Наруто, чтобы опередить пули» (опустив голову, отведя назад руки и выпятив грудную клетку, как герой одноименного аниме), вторая (состоящая исключительно из подростков, которые напились энергетиками) — пойти крушить базу, будто она из гипсокартона, а третья (из метателей камней) — бесить военных, закидывая их галькой.

Шутка вышла из-под контроля — несколько человек направились в Неваду, не дожидаясь спланированного в Facebook штурма. Американские военные призвали людей не приближаться к военной базе — ее разрешено защищать любыми способами, напомнили там.

Но за несколько дней до мем-штурма двух голландских youtube-блогеров задержали в зоне безопасности секретной базы, на которой, как гласят конспирологические теории, американские военные изучают пришельцев. Запрещающие знаки (в том числе таблички с надписью «Использование смертоносной силы разрешено») не остановили любопытных иностранцев. Граждан Нидерландов словили и отправили под суд, который приговорил их к 10 дням тюрьмы и штрафу в $2,28 тыс. с каждого. Из-за парковки в неположенном месте и попытки проникнуть на охраняемую территорию 20-летние Тайза Гранцер и Говер Свип также лишились камеры, ноутбука и дрона.

Внеземная отговорка

« Зона 51 » стала прообразом вымышленных объектов секретных испытаний и опытов над пришельцами во многих произведениях поп-культуры . В реальности « Зона 51 » — это подразделение военно-воздушной базы Неллис . Она расположена около соляного озера Грум-Лейк в 120 милях от Лас-Вегаса. Больше 50 лет Пентагон скрывал сам факт ее существования. В 2000 году группа американских ученых обнародовала фотографии базы с советского спутника, сделанные еще во время холодной войны, что косвенно подтвердило ее существование.

V3 Контрольно-пропускной пункт перед входом на базу. Надписи на табличках «Предупреждение! Служебные собаки! Не входить» и «Запрещено использование оружия за пределами зоны» Фото: REUTERS/Jim Urquhart

«В начале 1950-х, когда была основана база, президент [США Дуайт] Эйзенхауэр поручил парню по имени Ричард Биссел из ЦРУ найти самое отдаленное, лучшего всего спрятанное от любых посторонних глаз (в том числе советских) место в Штатах, где они могли бы испытывать самолет U-2, — такую версию событий приводит автор книги о «Зоне 51» Энни Якобсен. — Биссел ловко переплюнул другого сотрудника ЦРУ, найдя идеальное решение для исполнения просьбы президента: секретную базу вокруг солончака в центре Невады, расположенную внутри уже засекреченного объекта, где правительство испытывало ядерное оружие».

Автор цитаты Подобраться к зоне проблематично. Минобороны США предусмотрительно изъяло десятки гектаров земли вокруг нее в середине прошлого века. Ехать по пустыне до нее порядка 3,5 часа.

V5 Задержание девушки, пытавшейся попасть в «Зону 51», 20 сентября 2019 года Фото: REUTERS/Jim Urquhart

По ее мнению, спецслужбы сами же подогревали слухи об НЛО. Люди, случайно замечавшие в 1950-х U-2, принимали летящий крест высоко в небе за происки пришельцев. « ЦРУ использовало эту ошибочную идентификацию в своих интересах. Это позволило мифологии НЛО развиваться, потому что она служила полезным прикрытием для секретной базы», — уверена Якобсен. По ее словам, достаточно много известно о том, что происходило на базе до 1990-х годов. Но что потом?

Все вопросы к Ширли Маклейн

«Зона 51» — открытая тренировочная площадка для воздушных сил США, и мы предостерегаем любого от попытки вторжения в район, где тренируются военные силы», — заявила представитель ВВС США Лора МакЭндрюс, призвав отказаться от штурма охраняемого объекта.

В августе 2013 года ЦРУ пришлось раскрыть некоторые сведения из-за требований закона о свободе информации. В документах подчеркивалось, что объект был засекречен, чтобы скрыть информацию от СССР, а не из-за столкновения с инопланетянами. Спустя несколько месяцев президент Барак Обама во время вручения премии в Центре Кеннеди публично произнес кодовое «Зона 51». Произошло это при награждении актрисы Ширли Маклейн, которая не единожды публично заявляла, что своими глазами видела НЛО.

V5 Барак Обама и Ширли Маклейн (вторая слева) на торжественном вечере вручения наград в Белом доме, декабрь 2013 года Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

«Когда вы впервые становитесь президентом, один из вопросов, который вам задают, — что на самом деле происходит в «Зоне 51», — сказал Обама. — Когда я хотел узнать ответ на этот вопрос, я звонил Ширли Маклейн. Я думаю, что я только что стал первым президентом, когда-либо публично упомянувшим «Зону 51».

Автор цитаты По данным исследования Gallup, 68% американцев уверены, что власти скрывают от них информацию об НЛО. На этом в ходе избирательной кампании даже пыталась сыграть Хиллари Клинтон, пообещав, что в случае избрания откроет все правительственные данные о необъяснимых воздушных явлениях, если они не касаются национальной безопасности.

Еще в 1980-х американские СМИ писали о смерти пилота во время испытания советского истребителя в пустыне Невады. Но нарицательным название базы стало после того, как в 1989 году Роберт Лазар, который объявил себя бывшим научным сотрудником секретного центра, рассказал в интервью о работе над созданием копии космического корабля, якобы сбитого американскими летчиками. В одном из последних интервью для убедительности он нарисовал ту самую летающую тарелку — той же формы, что знакома всем по фантастическим фильмам. Уфологи объединили две истории и предположили, что в «Зоне 51» изучали якобы упавший в Розуэлле корабль пришельцев.

Не спасем, так потанцуем

По теме «Зоны 51» прошлись блогеры всех мастей, в том числе русскоязычные. Американские приехали на машинах поближе, но многообещающие кликбейт названия «ПРОВЕЛИ В ЗОНЕ 51 24 ЧАСА» не оправдывают себя, а YouTube следом предлагает посмотреть детские челленджи «Провел под кроватью 1 день».

После грозных заявлений ВВС США организаторы группы поспешили заверить, что просто шутят. Но в начале августа объявили о фестивале Alienstock для всех, кто верит, — с музыкой, кемпингом и другими развлечениями. За 10 дней до предполагаемого штурма его отменили: инфраструктура ближайшего к « Зоне 51 » населенного пункта, города Рейчел с населением 54 человека, не потянула бы нашествия гостей. Студент, который и запустил вирусную акцию, вообще в итоге удалил страничку мероприятия.

Тем не менее в Рейчеле всё же приготовились к приезду людей, отказавшись отдавать название феста. Владелица мотеля рассказала, что к ним съехались гости из нескольких Штатов и других стран, в том числе Австралии и Шотландии.

М-1 Шоссе 375, ведущее к закрытой военной базе Неллис в Неваде, больше известной как «Зона 51» Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Автор цитаты Кроме того, в соседнем городке Хико идет еще одно мероприятие — Storm Area 51 Basecamp для тех, кто действительно верит в пришельцев (но всё же штурмовать военную охраняемую базу ради их спасения не собирается).

Не все жители довольны притоком туристов и ждут беды: как минимум люди приехали в пустыню в шортах и шлепанцах, что «не защитит их от тварей, змей и скорпионов», говорит Йорг Арну. Арну — местный житель и по совместительству 20 лет как автор фан-странички о «Зоне 51». Несмотря на любовь к этой истории, он выступил против штурма и фестиваля, установив запрещающие знаки на границе своего участка. Впрочем, на его сайте появился раздел с тематическим мерчем. На официальном сайте городка было опубликовано пессимистичное сообщение о том, что праздник наверняка пройдет «без еды, достаточного количества инфраструктуры и с большим количеством несчастных туристов», которым не стоит приближаться к недовольным местным жителям.

V7 Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Толп наруто-бегунов, штурмующий «Зону 51» с горы, на месте не оказалось. Но в журналистском сюжете один все-таки затесался на радость 2 млн людей, которые следили за онлайн-трансляцией мероприятия. По подсчетам шерифа в городки Рейчел и Хико съехались полторы тысячи человек. Поскольку сотни человек рассеялись по двум городкам, пустыне и территории близ военной базы, точно подсчитать их количество никому не удалось. Американские корреспонденты сообщили, что на территории близ «Зоны 51» находятся только земляне — ни одного инопланетянина замечено не было, хотя многим очень этого хотелось.

Основатели группы в Facebook рекламировали вечеринку Area 51 Celebration Party в Лас-Вегасе. «Пришло время присесть, взять пива и поговорить обо всем касательно инопланетян. Вместо того чтобы штурмовать правительственную базу, — предложили они. — Чуваки, как только найдете своего пришельца, тащите его на наш праздник в Лас-Вегас или другое мероприятие в Бруклине». Заработать на штурме по освобождению инопланетян решили производители пива и энергетиков, выпустив лимитированные партии межгалактических напитков.

Хотя без арестов не обошлось, военные даже подыгрывали группе особо устремленных, которая подошла к воротам базы. Вместо массовых толп Наруто-бегунов в Неваде увидели десятки людей в шапочках из фольги, костюмах пришельцев и с бутылкой пива в руке. «Послушайте, я не верю в инопланетян, — рассказал BuzzFeed News посетитель фестиваля в зеленым костюме с антеннами. — У нас есть группа привилегированных детей, которые едут в середину пустыни, и у них нет еды, воды и еще всякого».

Пока Федеральное авиационное управление Штатов держит закрытым воздушное пространство возле «Зоны 51», в соцсетях планируют другие штурмы. Например — в Бермудский треугольник, куда один из активистов обещал отправиться 1 октября.