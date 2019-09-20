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Активисты начали трансляцию с американской «Зоны 51» в преддверии штурма

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Фото: youtube.com
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Активисты, которые намерены проникнуть на территорию американской военной базы «Зоны 51», в преддверии штурма начали вести оттуда онлайн-трансляцию. Соответствующая видеозапись размещена на YouTube в пятницу, 20 сентября.

Воздушное пространство над военной базой закрыто, пишет Business Insider. ВВС США порекомендовали воздержаться от приближения к «Зоне 51».

13 июля более тысячи человек в США выразили в Facebook готовность принять участие в штурме военной базы «Зона 51». Атака намечена на 20 сентября. К настоящему времени на страницу события под названием «Штурм «Зоны 51», им нас не остановить» подписались уже более миллиона человек.

В ответ на это в ВВС США заявили, что военную базу «Зона 51» в американском штате Невада разрешено защищать любыми способами, вплоть до уничтожения.

Военная база «Зона 51» ассоциируется у людей с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме «День независимости» она упоминается в качестве лаборатории для проведения экспериментов над инопланетянами. Объект надежно охраняется властями США, его предназначение засекречено.

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