Активисты начали трансляцию с американской «Зоны 51» в преддверии штурма

Активисты, которые намерены проникнуть на территорию американской военной базы «Зоны 51», в преддверии штурма начали вести оттуда онлайн-трансляцию. Соответствующая видеозапись размещена на YouTube в пятницу, 20 сентября.

Воздушное пространство над военной базой закрыто, пишет Business Insider. ВВС США порекомендовали воздержаться от приближения к «Зоне 51».

13 июля более тысячи человек в США выразили в Facebook готовность принять участие в штурме военной базы «Зона 51». Атака намечена на 20 сентября. К настоящему времени на страницу события под названием «Штурм «Зоны 51», им нас не остановить» подписались уже более миллиона человек.

В ответ на это в ВВС США заявили, что военную базу «Зона 51» в американском штате Невада разрешено защищать любыми способами, вплоть до уничтожения.

Военная база «Зона 51» ассоциируется у людей с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме «День независимости» она упоминается в качестве лаборатории для проведения экспериментов над инопланетянами. Объект надежно охраняется властями США, его предназначение засекречено.