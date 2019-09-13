Задержанных за попытку штурма «Зоны 51» голландцев отпустили под залог

Голландцев, задержанных за попытку проникнуть на территорию американской «Зоны 51», освободили под залог. Об этом 13 сентября сообщает Dutch News.

Двадцатилетнему Тайзу Гранцеру и его ровеснику Говерту Свипу пришлось заплатить по €500, и на данный момент они не могут покинуть США. В понедельник, 16 сентября, молодые люди должны будут предстать перед судом. По данным издания, у каждого из задержанных накануне мужчин есть канал на You Tube, а в их машине полицейские обнаружили дрон, камеры и ноутбуки.

«Зона 51» находится под строгой охраной. По периметру базы расставлены таблички с надписями «Использование смертоносной силы разрешено», пишет Express.

13 июля более тысячи человек в США выразили в Facebook готовность принять участие в штурме военной базы «Зона 51». Атака намечена на 20 сентября. К настоящему времени на страницу события под названием «Штурм «Зоны 51», им нас не остановить» подписались уже более миллиона человек.

В ответ на это в ВВС США заявили, что военную базу «Зона 51» в американском штате Невада разрешено защищать любыми способами, вплоть до уничтожения.

Военная база «Зона 51» ассоциируется у людей с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме «День независимости» она упоминается в качестве лаборатории для проведения экспериментов над инопланетянами. Объект надежно охраняется властями США, его предназначение засекречено.