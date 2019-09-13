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Задержанных за попытку штурма «Зоны 51» голландцев отпустили под залог

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Фото: flickr.com
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Голландцев, задержанных за попытку проникнуть на территорию американской «Зоны 51», освободили под залог. Об этом 13 сентября сообщает Dutch News.

Двадцатилетнему Тайзу Гранцеру и его ровеснику Говерту Свипу пришлось заплатить по €500, и на данный момент они не могут покинуть США. В понедельник, 16 сентября, молодые люди должны будут предстать перед судом. По данным издания, у каждого из задержанных накануне мужчин есть канал на You Tube, а в их машине полицейские обнаружили дрон, камеры и ноутбуки.

«Зона 51» находится под строгой охраной. По периметру базы расставлены таблички с надписями «Использование смертоносной силы разрешено», пишет Express.

13 июля более тысячи человек в США выразили в Facebook готовность принять участие в штурме военной базы «Зона 51». Атака намечена на 20 сентября. К настоящему времени на страницу события под названием «Штурм «Зоны 51», им нас не остановить» подписались уже более миллиона человек.

В ответ на это в ВВС США заявили, что военную базу «Зона 51» в американском штате Невада разрешено защищать любыми способами, вплоть до уничтожения.

Военная база «Зона 51» ассоциируется у людей с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме «День независимости» она упоминается в качестве лаборатории для проведения экспериментов над инопланетянами. Объект надежно охраняется властями США, его предназначение засекречено.

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