В Сети призвали после штурма «Зоны 51» приступить к Бермудскому треугольнику

Пользователь Facebook Энтони Карновейл призвал объединиться и отправиться на штурм Бермудского треугольника — района в Саргассовом море, где якобы таинственно исчезают корабли и самолеты. Об этом в пятницу, 19 июля, пишет РЕН ТВ.

Мужчина заявил, что собирается отправиться туда 1 октября. На его призыв откликнулось более 18 тыс. пользователей социальной сети. Кроме того, он планирует собрать средства на экспедицию с помощью краудфандинга. Карновейл уже создал соответствующую кампанию и надеется выручить $175 тыс. для оснащения экстремалов лодками и снаряжением.

После успешного завершения миссии он планирует устроить вечеринку с живой музыкой и пляжными развлечениями.

13 июля более тысячи человек в США выразили в Facebook готовность принять участие в штурме военной базы «Зона 51». Атака намечена на 20 сентября. К настоящему времени на страницу события под названием «Штурм «Зоны 51», им нас не остановить» подписались уже более миллиона человек.

В ответ на это в ВВС США заявили, что военную базу «Зона 51» в американском штате Невада разрешено защищать любыми способами, вплоть до уничтожения.

Военная база «Зона 51» ассоциируется у людей с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме «День независимости» она упоминается в качестве лаборатории для проведения экспериментов над инопланетянами. Объект надежно охраняется властями США, его предназначение засекречено.