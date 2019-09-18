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В США отправили в тюрьму пытавшихся проникнуть в «Зону 51» голландцев

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Фото: flickr.com
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Суд в Неваде приговорил двух граждан Нидерландов к лишению свободы сроком на 10 дней за попытку незаконного проникновения на секретную базу «Зона 51», пишет Las Vegas Review-Journal.

Многие сторонники идеи о существовании инопланетян полагают, что именно там американские военные прячут внеземных существ.

Голландцы Говерт Свип и Тис Гранзье признали себя виновными в незаконном проникновении на охраняемую территорию и незаконной парковке. Они приговорены к 10 дням тюрьмы с возможностью освобождения через три дня, а также штрафу в $2,28 тыс. с каждого. Кроме того, у них изъяли всю аппаратуру, в том числе дрон, камеру и ноутбук.

Туристы были задержаны ранее в зоне безопасности (около 4,8 км) около базы. Оба отметили, что видели запрещающие знаки, но все равно хотели посмотреть на «Зону 51», существование которой американские власти не подтверждали вплоть до 2013 года. Как отмечается, задержанные оказались блогерами.

Ранее сообщалось, что ВМС США признали подлинность появившихся в интернете видео с неопознанными летающими объектами, снятыми американскими военными пилотами.

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