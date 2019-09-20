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Начались задержания «штурмующих» секретную базу «Зона 51»

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Фото: commons.wikimedia.org/NASA
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Как минимум два человека задержаны около входа в секретную «Зону 51» в американском штате Невада. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщило агентство AP.

В настоящее время около военной базы «Зоны 51» собрались около 75 человек. Люди полагают, что на территории объекта находятся инопланетяне. Собравшиеся время от времени выкрикивают «Пришельцы!». Некоторые из них держат в руках надувные фигурки инопланетян зеленого цвета.

По оценкам шерифа округа Линкольн Керри Ли, накануне вечером около 1500 человек собрались на фестивалях в местных городках. Глава полиции проведет утром в пятницу брифинг для СМИ. Глава полиции проведет брифинг для СМИ.

Со своей стороны военные ответили строгими предупреждениями о том, что применят силу, если люди попадут на полигон в Неваде. По словам шерифа, земля около базы общественная и собравшимся разрешено идти до ворот, но не пересекать границы военной базы.

В июле сотни тысяч человек записались в соцсети Facebook на «штурм» военной базы. Это «приглашение» побудило жителей близлежащих городков Рэйчел и Хико организовать проведение фестивалей.

Накануне активисты в преддверии штурма начали вести оттуда онлайн-трансляцию.

Военная база «Зона 51» ассоциируется у людей с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни и НЛО. В фильме «День независимости» она упоминается в качестве лаборатории для проведения экспериментов над инопланетянами. Объект надежно охраняется властями США, его предназначение засекречено. Любые попытки приблизиться к объекту пресекаются очень строго.

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