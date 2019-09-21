Собравшиеся штурмовать «Зону 51» предпочли пойти на фестиваль

Более 2 тыс. человек прибыли 20 сентября на «штурм» военной базы «Зона 51» в пустыне штата Невада (США), однако в настоящее время там немноголюдно, пишет Associated Press.

По данным агентства, после того как порядка сотни человек собрались непосредственно у входов на территорию базы, военные предупредили, что в случае штурма откроют огонь. После чего многие из присутствующих начали расходиться и возвращаться на фестиваль Alienstock, организованный в городке Рэйчел.

Как отмечает «Интерфакс», среди собравшихся были замечены туристы из России, Германии и Швеции.

В июле в Facebook шуточный пост о необходимости отправиться на штурм секретной американской базы «Зона 51» ради обнаружения якобы скрываемых там инопланетян перерос в масштабный флешмоб. Готовность атаковать базу 20 сентября выразили 2 млн человек.