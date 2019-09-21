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Штурм «Зоны 51» стал поводом для шуток в Сети

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Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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Пользователи Сети начали публиковать мемы о штурме секретной военной базы «Зона 51» в американском штате Невада. Посты начали появляться в Twitter с хэштегом #Area51storm.

К утру 21 сентября под данным тегом набралось уже более 900 тыс. публикаций. Один из самых популярных мемов принадлежит пользователю @PomidorWatsona, который выложил кадр из российского телесериала «Счастливы вместе». На фотографии главный герой ситкома Геннадий Букин сидит в окружении зеленых пришельцев в костюмах из фольги. Автор мема подписал снимок: «Первые фотографии очевидцев из «Зоны 51».

Также на тему пошутила @vickiihudson, которая выложила видео бегущих людей.

«Дети спустя десять лет: «Мама, а как ты встретила папу?» — написала пользовательница.

Шуточный штурм «Зоны 51» состоялся в пятницу, 21 сентября. Люди отправились к военной базе США, чтобы обнаружить там инопланетян. По данным Associated Press, всего на «штурм» собралось более 2 тыс. человек. Некоторые пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР.

В июле сотни тысяч человек записались в соцсети Facebook на «штурм» военной базы. Это «приглашение» побудило жителей близлежащих городков Рэйчел и Хико организовать проведение фестивалей.

Военная база «Зона 51» ассоциируется у людей с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни и НЛО. В фильме «День независимости» она упоминается в качестве лаборатории для проведения экспериментов над инопланетянами. Объект надежно охраняется властями США, его предназначение засекречено. Любые попытки приблизиться к объекту пресекаются очень строго.

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