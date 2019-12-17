Глава ЛНР анонсировал принятие закона о госграницах республики

Закон, определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в пределах Луганской области, скоро вступит в силу. Об этом на пресс-конференции во вторник, 17 декабря, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Принятый в ДНР (самопровозглашенной Донецкой народной республике. — Ред.) закон о госгранице закрепляет волеизъявление жителей Донецкой области. В ближайшее время аналогичный закон вступит в действие и у нас», — цитирует Пасечника «РИА Новости».

Он добавил, что мнение жителей Донбасса должно учитываться на международной арене. Без соблюдения этого условия, по его словам, невозможно добиться конструктивных переговоров. Пасечник призвал обратить на это внимание как ООН, так и Евросоюза.

Ранее в этот же день Пасечник раскритиковал законопроект Зеленского о децентрализации власти. Он обратил внимание на то, что в документе отсутствует пункт, предусматривающий особый статус Донбасса.

9 декабря в Париже прошел саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция). Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения к концу марта 2020 года.

2 декабря вступил в силу закон о границах ДНР. 29 ноября парламент республики принял этот законопроект. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский озвучил этапы возвращения Донбасса под контроль Киева. В их числе разоружение, отвод войск и примирение сторон.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Украинские власти уверены, что Кремль помогает повстанцам. Москва все обвинения в свой адрес отрицает.

Для урегулирования конфликта в феврале 2015 года лидеры «нормандской четверки» подписали Минские соглашения, которые, в частности, предполагают отвод сил от линии разграничения и режим прекращения огня. Договоренности неоднократно нарушались.