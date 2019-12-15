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Член ПАСЕ от ФРГ предложил включить ДНР и ЛНР в «нормандский формат»

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Фото: РИА Новости/Доминик Бутен
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Руководитель комитета экономического сотрудничества и развития фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член ПАСЕ от ФРГ Ульрих Оэмэ предложил включить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) в состав участников переговоров «нормандской четверки». Об этом сообщило агентство «Интерфакс» в воскресенье, 15 декабря.

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«В переговорах в формате «нормандской четверки» — Германии, Франции, России и Украины отсутствует очень важный участник — это отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Я выступил с инициативой наладить и продвинуть переговоры с ДНР и ЛНР», — заявил Оэмэ.

Член ПАСЕ отметил, что уже провел соответствующие переговоры с представителями ДНР и ЛНР Натальей Никоноровой, Владиславом Дейнего, а также с дипломатическим советником главы ЛНР Родионом Мирошником.

«Донбасс должен быть услышан. Для нас абсолютно важно, чтобы был диалог с теми, кто принимает участие в «нормандском формате», и налаживать прямой диалог между республиками Донбасса и Украиной», — отметил Дейнего.

Оэмэ добавил, что во время следующей сессии ассамблеи вынесет данный вопрос соответствующим предложением. Если инициатива получит 20 голосов поддержки, будет сделана соответствующая резолюция.

Ранее 11 декабря в Киеве предложили внести поправки к Минским соглашениям к следующей встрече в «нормандском формате».

9 декабря в ходе саммита главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели отдельную встречу. Путин заявил, что остался доволен переговорами со своим коллегой. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

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