Песков заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

В ходе саммита «нормандского формата» в Париже сторонам не удалось достичь прорыва. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Возобновился ли «нормандский формат» после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет», — цитирует Пескова «РИА Новости».

13 декабря МИД Украины заявил о подготовке нового «нормандского саммита». Предполагается, что он пройдет в апреле. По словам главы ведомства Вадима Пристайко, до этого необходимо «cделать определенную домашнюю работу»: согласовать легальные рамки всех договоренностей и решить вопросы амнистии, проведения выборов и особого статуса Донбасса.

9 декабря в Елиcейском дворце в Париже прошла очередная «нормандская встреча» лидеров России, Украины, Германии и Франции. По итогам саммита было принято коммюнике.

В документе предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Президент России Владимир Путин сообщил, что остался доволен встречей со своим коллегой, Владимиром Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.