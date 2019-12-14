Прямой эфир

Песков заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе саммита «нормандского формата» в Париже сторонам не удалось достичь прорыва. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нормандские речи: о чем договорились лидеры «четверки» в Париже
Многочасовая встреча завершилась совместным коммюнике из трех пунктов

«Возобновился ли «нормандский формат» после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет», — цитирует Пескова «РИА Новости».

13 декабря МИД Украины заявил о подготовке нового «нормандского саммита». Предполагается, что он пройдет в апреле. По словам главы ведомства Вадима Пристайко, до этого необходимо «cделать определенную домашнюю работу»: согласовать легальные рамки всех договоренностей и решить вопросы амнистии, проведения выборов и особого статуса Донбасса.

9 декабря в Елиcейском дворце в Париже прошла очередная «нормандская встреча» лидеров России, Украины, Германии и Франции. По итогам саммита было принято коммюнике.

В документе предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Президент России Владимир Путин сообщил, что остался доволен встречей со своим коллегой, Владимиром Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Песков заявил о необходимости обоюдной воли для изменения Минских соглашений

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019