Песков заявил о необходимости обоюдной воли для изменения Минских соглашений

Для любых изменений Минских соглашений необходима обоюдная воля сторон конфликта, а именно Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тут надо не Кремль спрашивать, тут нужна обоюдная воля сторон конфликта: Киев и самопровозглашенные республики. Соответственно говорить о любых новациях без учета их мнения, можно, но неперспективно», — рассказал он.

Также Песков призвал мысленно вернуться в Париж, где был согласован документ, который «можно считать успехом». Он отметил, что в преамбуле второго параграфа говорится о том, что Минские соглашения — это основа. «Если после этого произошла смена позиции одной из сторон, а именно Киева, то это надо долго и напряженно анализировать остальным участникам «нормандского формата», — добавил пресс-секретарь.

О планах Украины подготовить поправки к Минским соглашениям к следующей встрече «нормандской четверки» заявил представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников 11 декабря.

Ранее в тот же день стало известно, что Киев исказил перевод текста коммюнике по итогам «нормандского» саммита в Париже. Отмечалось, что исправили часть, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса.

Лидеры «нормандской четверки» встретились 9 декабря в Париже. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о приверженности Минским соглашениям и закреплении их в законодательстве Украины, отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе и об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Следующий саммит лидеров России, Украины, Германии и намечен на март 2020 года.