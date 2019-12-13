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Пушков объяснил опасность изменения Минских соглашений

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского внести изменения в Минские договоренности.

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12 декабря украинский лидер отметил, что Киев хотел бы скорректировать, в частности, пункт, касающийся контроля госграницы в Донбассе. Украина настаивает на получении контроля границы до проведения выборов в регионе, а не после.

«Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьет Минские соглашения. Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР. «Нормандский формат» будет отброшен Киевом за ненадобностью», - написал Пушков в Twitter.

Сенатор подчеркнул, что нынешнее состояние границы - гарантия и минского процесса, и безопасности людей. Кроме того, он выразил уверенность, что «фокус» с поправками к соглашениям не пройдет, и призвал Киев не строить иллюзии.

11 декабря представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина подготовит к ним изменения в Минские договоренности до следующей «нормандской встречи» (марта 2020 года).

Накануне в Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки» (РФ, Украина, Германия, Франция), на которой стороны заявили о безальтернативности Минских соглашений.

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