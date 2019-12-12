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Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Украинская сторона подготовила для переговоров трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске несколько альтернативных предложений по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг, 12 декабря, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп… будут рассматриваться и согласовываться эти участки», — рассказал он в интервью агентству УНИАН.

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Также глава МИД Украины подчеркнул, что на данном этапе «должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение».

По его словам, Украина хочет согласовать этот вопрос в соответствии с решением «нормандской четверки» максимально быстро, возможно, даже на ближайшем заседании ТКГ, которое запланировано на 18 декабря.

9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции. Саммит состоялся впервые за последние три года и длился более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, которая заняла более часа.

По итогам переговоров были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения к концу марта 2020 года.

В период с 29 октября по 1 ноября в населенном пункте Золотое в ЛНР прошло первое разведение сил, 9 ноября начался отвод в Петровском (ДНР). Дата разведения сил была согласована контактной группой по Донбассу 1 октября, в тот же день была подписана «формула Штайнмайера».

30 октября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этапы по разоружению, отводу войск и примирению сторон позволят вернуть Донбасс под контроль Киева.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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