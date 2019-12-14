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МИД Украины рассказал о подготовке к новому «нормандскому саммиту»

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Фото: TASS/Zuma
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Украине надо сделать «определенную домашнюю работу» перед следующим «нормандским саммитом». Об этом заявил министр иностранных дел республики Вадим Пристайко, сообщило агентство «Интерфакс» в пятницу, 13 декабря.

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Он отметил, что Украине следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах, которые, как он надеется, пройдут в апреле.

«Нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент. Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса, — эти все вопросы должны быть решены», — заявил Пристайко.

По его мнению, от этого зависит позиция Украины на переговорах.

9 декабря в Елисейском дворце в Париже прошла очередная «нормандская встреча» лидеров России, Украины, Германии и Франции. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате».

В документе предусмотрено к концу марта 2020 года разведение сил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Президент России Владимир Путин сообщил, что остался доволен встречей со своим коллегой, Владимиром Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

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