В ДНР ответили на планы Киева изменить Минские соглашения

Планы президента Украины Владимира Зеленского изменить Минские соглашения противоречат договоренностям лидеров «нормандского саммита», прошедшего в Париже. Такое мнение 13 декабря выразил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Накануне Зеленский отметил, что Киев хочет изменить пункт договоренностей относительно контроля над госграницей Украины и РФ. Согласно Минским соглашениям, Киев сможет контролировать границу после проведения выборов в Донбассе. Зеленский настаивает на получении контроля до выборов.

«Об этом уже ясно заявил президент России Владимир Путин, и мы уже многократно говорили, но если украинский президент такой непонятливый, повторяем еще раз: никакого контроля над границей между Республиками и Россией Киев не получит», — говорится в заявлении на официальном сайте Пушилина.

Глава ДНР подчеркнул, что пока украинские власти не перестанут увиливать от взятых на себя обязательств, конструктивное решение конфликта невозможно.

По мнению Пушилина, подобные заявления Зеленского свидетельствуют о его слабом контроле над ситуацией в стране и о страхе перед оппонентами.

11 декабря представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина подготовит изменения в Минские договоренности до следующей «нормандской встречи» в марте 2020 года.

Российский сенатор Алексей Пушков указал, что передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьет Минские соглашения и позволит Киеву отбросить Минский формат за ненадобностью.

В ночь с 9 на 10 декабря в Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки» (РФ, Украина, Германия, Франция), на которой стороны заявили о безальтернативности Минских соглашений.