В ЛНР обвинили ВСУ в возвращении на участок отвода сил у станицы Луганской

В самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) обвинили украинских военных в возвращении на позиции, которые они занимали ранее на участке разведения сил и средств у станицы Луганской. Об этом в пятницу, 13 декабря, «Луганскому информационному центру» сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По имеющимся данным, в данном районе находятся военнослужащие 46-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию также подтверждают наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Данный факт напрямую нарушает восьмой пункт Рамочного решения трехсторонней Контактной группы о разведении сил и средств, который предусматривает запрет на нахождение военнослужащих на участках разведения сторон.

6 декабря в ЛНР заявили о сложной обстановке на участках разведения сил. По данным народной милиции, в станице Луганской и Золотом до сих пор остаются представители националистических формирований, которые наладили неофициальное взаимодействие с представителями ВСУ.

Рамочное решение было подписано в сентябре 2016 года представителями самопровозглашенных республик Донбасса, Украины, России и ОБСЕ. Согласно документу, силы конфликтующих сторон должны быть разведены на трех участках — у города Золотое и станицы Луганской в ЛНР, а также возле села Петровского в ДНР. Разведение сил в районе Золотого и Петровского состоялось в 2016 году, но затем военные и техника вновь вернулись на эти участки.

В станице Луганской разведение сил состоялось летом 2019 года. В Петровском и Золотом процесс возобновился осенью. Это было одно из условий проведения саммита «нормандской четверки» (лидеров России, Украины, Германии и Франции), который состоялся 9 декабря в Париже. В ходе встречи была достигнута договоренность о новом разведении сил в трех других населенных пунктах к концу марта 2020 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.