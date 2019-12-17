Депутат ГД возразила против отмены НДФЛ для малоимущих и экс-заключенных

Депутат Госдумы Ирина Гусева высказалась против идеи отменить налог на доходы физических лиц для малоимущих и экс-заключенных. Об этом она заявила на заседании комитета по бюджету и налогам. Соответствующее видео было опубликовано 9 декабря на портале Накануне.tv. Однако сама Гусева в разговоре с «РИА Новости» заявила, что об этом она высказалась еще два месяца назад.

Парламентарии на заседании говорили о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Часть политиков и экономистов поддерживают идею внедрения подобной фискальной системы. Ожидается, что таким образом удастся сократить неравенство между бедными и богатыми слоями населения.

«Сейчас мы говорим о том, что [если] прожиточный минимум получают люди — давайте [сделаем для них] процентную ставку ниже... Я, например, не согласна! Эти люди ни одного дня могли не работать, сидеть в тюрьме, где мы их охраняли, кормили и так далее... Потом вышли из тюрьмы — и давайте им еще дадим полную возможность не платить налоги!», — цитирует Ирину Гусеву издание «Новости Волгограда».

Чтобы ликвидировать это расслоение, Гусева предложила не ссорить людей, а объединить их. Однако как именно это будет происходить, депутат не разъяснила. Также она не представила и конкретных шагов для улучшения налоговой системы в стране. Она добавила, что сейчас в этом вопросе необходимо услышать мнение экспертов, которые просчитают целесообразность изменений.

26 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Однако делать это нужно поступательно. В тот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ.

В ноябре первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости взвесить все плюсы и минусы освобождения малообеспеченных граждан от уплаты 13-процентного НДФЛ. Он отметил, что необходимо обсудить, как это повлияет на бюджеты регионов. Тогда же премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал тему установления критериев минимального дохода, не облагаемого налогом, «очень чувствительной».

12 сентября глава ВТБ Андрей Костин высказал идею изменить подход к налогам. По его словам, существующий профицит бюджета позволяет смягчать налоговую политику «очень точечно».