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Госдума освободила от НДФЛ компенсационные выплаты обманутым дольщикам

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Госдума приняла закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) любые компенсационные выплаты обманутым дольщикам. Трансляция заседания велась в пятницу, 13 декабря, на сайте нижней палаты парламента.

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Согласно документу, от налога освобождаются возмещения, которые выплачиваются дольщикам за счет средств компенсационного фонда и имущественных взносов из федерального или регионального бюджетов.

Кроме того, новый закон до 1 января 2029 освобождает от НДФЛ доходы, которые были получены россиянами от продажи электроэнергии, произведенной на принадлежащих им объектах микрогенерации.

По словам председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, льгота распространяется на выплаты, уже полученные гражданами в 2019 году. Также он добавил, что компенсации обманутым дольщикам начали выплачиваться 1 декабря, передает «Газета.ру».

23 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе съезда партии «Единая Россия» заявил, что уже завершается подготовка законопроекта, который позволит обманутым дольщикам не платить подоходный налог с компенсационных выплат по линии фонда защиты прав дольщиков.

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