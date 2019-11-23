Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсации пострадавшим

Компенсации пострадавшим в ЧС россиянам должны быть освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), заявил 23 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе съезда партии «Единая Россия».

«Нужно продолжить эту работу (освобождения от НДФЛ компенсационных выплат. — Ред.), расширить ее, исключить вообще ситуации, когда государство сказывает помощь пострадавшим и при этом забирает 13% налога. Это странная практика, которая сформировалась за определенный период. Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались от НДФЛ», — приводит его слова ТАСС.

Российский премьер также напомнил, что уже завершается подготовка законопроекта, который позволит обманутым дольщикам не платить подоходный налог с компенсационных выплат по линии фонда защиты прав дольщиков.

В этот же день Медведев назвал главные задачи партии «Единая Россия» на предстоящих в 2020–2021 годах выборах. По его словам, в первую очередь политическое объединение должно сохранить политическое лидерство и продолжить курс на улучшение качества жизни граждан.