Медведев поставил задачи «Единой России» на предстоящих выборах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал главные задачи партии «Единая Россия» на предстоящих в 2020–2021 годах выборах. По его словам, в первую очередь политическое объединение должно сохранить политическое лидерство и продолжить курс на улучшение качества жизни граждан.

Медведев отметил, что на съезде партии будут приняты решения, посвященные приоритетам партии на ближайшее будущее, передает ТАСС.

«Всё это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство — именно эта задача стоит, и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации», — сказал Медведев на совместном заседании высшего и генерального советов «Единой России» 23 ноября.

Также он вручил членские билеты партии ряду губернаторов и бизнесменов. В их числе оказались глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Брянской области Александр Богомаз, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и многие другие, уточняет «Интерфакс».

24 октября Медведев осудил кандидатов, которые, получив поддержку от партии, идут на выборы как самовыдвиженцы. Глава правительства отметил, что подобные действия вызывают недоумение у избирателей — «если он от партии, то чего он прячется». В результате сторонники «Единой России» начинают сомневаться в кандидате и могут отдать голос за другого политика.