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Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Тема освобождения малоимущих от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) прорабатывалась давно. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в неменьшей степени, кого надо относить к малоимущим»? — цитирует Медведева «РИА Новости». Глава правительства подчеркнул, что тема критериев очень чувствительна: как только в законе появляется деление такого рода, сразу находятся люди, чувствующие себя незаконно обойденными.

23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ. В частности, по его словам, нужно обсудить, как это повлияет на бюджеты регионов.

12 сентября глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением изменить подход к налогам. По его словам, существующий профицит бюджета позволяет смягчать налоговую политику «очень точечно». Одним из предложений ВТБ является «снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем». Поэтому для физических лиц налоговики могут установить минимальный доход, не облагаемый налогом. Проблема для «самых незащищенных людей с самыми низкими доходами» будет решена, отметил Костин.

Ранее, в сентябре, глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума предположительно снизится к концу 2019 года. В этом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели ухудшились — с 12,5 до 12,7%.

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