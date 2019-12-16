Прямой эфир

Первые новогодние поезда вышли на линии метро Москвы

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Московского метрополитена
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московском метрополитене запущены первые тематические новогодние поезда. Всего их восемь, они курсируют на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях, сообщила «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря, пресс-служба транспортной системы.

Деньги на елке: стоимость советских игрушек за четыре года выросла в 10 раз
А объемы их продаж ежегодно увеличиваются на 10–15%

До конца года на линии выйдут еще несколько подобных составов. «Сюрпризом для пассажиров станут объявления станций и поздравления, звучащие в новогодних поездах. Они записаны известными российскими актерами и исполнителями», — рассказали в пресс-службе.

Москвичей и гостей столицы поздравят, в частности, Александр Розенбаум, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Сергей Мазаев.

«Самый главный брендированный праздничный поезд типа «Еж-3», уже успевший завоевать симпатии пассажиров, выйдет на одну из линий метро позже», — отметили в пресс-службе метрополитена. Его украсят гирлянды, снежинки, снегири и пышные еловые ветви.

Ранее в декабре сообщалось о снижении продаж новогодних товаров в этом году. На старте сезона россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек, спрос на гирлянды сократился на четверть, а на искусственные елки — на 12%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты рассказали о конъюнктуре рынка раритетных елочных игрушек
Более 130 км гирлянд украсили Москву к Новому году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019