Первые новогодние поезда вышли на линии метро Москвы

В Московском метрополитене запущены первые тематические новогодние поезда. Всего их восемь, они курсируют на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях, сообщила «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря, пресс-служба транспортной системы.

До конца года на линии выйдут еще несколько подобных составов. «Сюрпризом для пассажиров станут объявления станций и поздравления, звучащие в новогодних поездах. Они записаны известными российскими актерами и исполнителями», — рассказали в пресс-службе.

Москвичей и гостей столицы поздравят, в частности, Александр Розенбаум, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Сергей Мазаев.

«Самый главный брендированный праздничный поезд типа «Еж-3», уже успевший завоевать симпатии пассажиров, выйдет на одну из линий метро позже», — отметили в пресс-службе метрополитена. Его украсят гирлянды, снежинки, снегири и пышные еловые ветви.

Ранее в декабре сообщалось о снижении продаж новогодних товаров в этом году. На старте сезона россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек, спрос на гирлянды сократился на четверть, а на искусственные елки — на 12%.