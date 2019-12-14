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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале удвоилось

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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до 15 человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Ранее было известно о семерых получивших травмы.

В то же время региональный минздрав заявил о 14 обратившихся к врачам после аварии. Госпитализация никому из них не потребовалась, передает «Интерфакс».

По информации областного управления полиции, автобус вез жителей Екатеринбурга, посетивших концерт певца Макса Коржа в Перми. После мероприятия они сходили в ночной клуб и лишь ближе к утру поехали домой. Возможно, водитель уснул за рулем из-за этого, отметили в МВД.

Автобус, ехавший из Перми в Екатеринбург, перевернулся на трассе и вылетел в кювет утром 14 декабря. Представитель регионального управления МВД Валерий Горелых сообщил, что причиной ДТП, по предварительным данным, стало то, что водитель уснул за рулем. По его словам, семерых пассажиров после аварии отвезли в ближайшую больницу для оказания первой помощи.

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