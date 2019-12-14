Два человека погибли в Москве в ДТП при падении автомобиля в реку

При падении легкового автомобиля в реку Яузу погибли два человека на востоке Москвы, сообщает «РИА Новости» в субботу, 14 декабря.

«На улице Олений вал произошло ДТП с участием легковушки и грузовой «Газели», легковая машина упала в Яузу, погибли два человека», — отметил источник агентства в экстренных службах столицы.

Другие подробности не приводятся, обстоятельства произошедшего уточняются.

Накануне, 13 декабря, в Липецке произошла крупная авария, в результате которой пострадала шестилетняя девочка: на улице Космонавтов столкнулись автомобили Mazda и Subaru Impreza.