Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП. Об этом 13 декабря молодой человек рассказал в своем Instagram.

Юноша отметил, что на этот раз он серьезно не пострадал и даже нашел ситуацию забавной.

«Похоже, больше нельзя садиться в машину», — написал 21-летний Шульгин.

По словам музыканта, на этот раз в автомобиль, в котором он ехал, врезался автобус. Пострадавших нет.

Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря. Машина, за рулем которой находилась его девушка Лиана, врезалась в отбойник и вылетела в кювет. Позднее в тот же день стало известно о том, что Арсений перенес операцию.