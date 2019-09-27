Актриса Елена Терновая попала в ДТП с иномаркой и такси

Актриса дубляжа Елена Терновая попала в аварию с участием легкового автомобиля и такси на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 27 сентября.

По информации телеканала, артистку зажало внутри иномарки Kia. Терновая получила ушиб и сотрясение, после чего ее госпитализировали.

В этой же машине находился 33-летний мужчина, которого отправили в больницу на вертолете.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Елена Терновая известна по работе над озвучиванием голливудских фильмов и анимационных лент, среди которых «Тачки 3», «Тайна Коко», «Геркулес» и др.

Ранее в сентябре сообщалось, что ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного водителя. Нарушителем оказался 30-летний житель Барнаула.