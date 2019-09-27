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Грузовик насмерть сбил ребенка на переходе в Домодедово

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Водитель грузовика сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в городском округе Домодедово, ребенок погиб. Об этом агентству городских новостей «Москва» 27 сентября сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

ДТП произошло утром 27 сентября на улице Гагарина. 25-летний водитель автомобиля «ГАЗ» допустил наезд на двух пешеходов — женщину и семилетнюю девочку. Ребенок погиб на месте от полученных травм, мать девочки доставили в городскую больницу с травмами. В региональном Минздраве рассказали, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

По данным МВД, водитель с места аварии не скрылся, его уже задержали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по данной статье — до пяти лет лишения свободы.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. По данным телеканала «360», ДТП произошло возле школы.

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