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Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области. Несовершеннолетние скончались. Об этом 4 сентября сообщили в областном управлении МВД.

Авария произошла примерно в 19:50 на Первомайской улице. По данным полиции, 23-летний житель Коврова, управляя иномаркой, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.

«В результате ДТП дети получили тяжелые травмы: один из них скончался на месте происшествия, второй — в карете скорой помощи», — отмечается в сообщении.

На месте продолжают работу сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

2 сентября сообщалось, что водитель Porsche Cayenne сбил детей на юге Москвы и скрылся.

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