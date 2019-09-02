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Музыканты шведской группы Sabaton попали в ДТП в Тунисе

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Фото: facebook.com/Sabaton
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В Тунисе попали в ДТП музыканты шведской хеви-метал-группы Sabaton. Об этом участники коллектива рассказали на своей странице в Facebook.

Авария произошла, когда артисты возвращались со съемок нового клипа, которые проходили в пустыне Сахара.

«Мы все поломаны, сильно побиты, в кровоподтеках и швах, но мы счастливы, что остались живы, и уверены, что через некоторое время сможем полностью восстановиться», — приводит слова музыкантов «Федеральное агентство новостей».

Подробности ДТП не уточняются, но известно, что коллектив отменил концерт, который должен был пройти 2 сентября в Польше. К выступлениям Sabaton вернется только в октябре, когда стартует их тур по Северной Америке.

Группа Sabaton была основана в 1999 году и была названа в честь элемента рыцарского доспеха — латного ботинка, который крепится к наголеннику. Музыканты играют в жанрах фолк-метал, хеви-метал, пауэр-метал и спид-метал.

Ранее 2 сентября сообщалось, что американский актер и комик Кевин Харт попал в больницу после ДТП.

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