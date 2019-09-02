Погиб организатор концертов Национального филармонического оркестра

Организатор концертов Национального филармонического оркестра Никита Куклин был найден мертвым со следами побоев на теле. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, 33-летний погибший отдыхал вечером в квартире на востоке Москвы с двумя друзьями, все мужчины употребляли алкоголь.

Обстоятельства смерти Куклина выясняются, друзья утверждают, что не имеют отношения к гибели музыканта.

Никита Куклин — известный в России пианист. Также он работал в Московской филармонии и организовывал концерты известным музыкантам. Работал с такими звездами, как Владимир Спиваков.