Фанаты популярного африканского музыканта вскрыли его гроб и раздели тело

Поклонники Анжа Дидье Хуона, известного под псевдонимами DJ Arafat и Arafat Muana, вломились на похороны артиста, а затем вскрыли его гроб и раздели тело, чтобы отыскать татуировки. Инцидент произошел на кладбище в городе Абиджане (Кот-д’Ивуар). Об этом сообщило агентство France 24.

По словам хулиганов, они хотели осмотреть тело идола, чтобы убедиться в личности. Многие снимали Хуона на фото и видео, а затем распространяли по соцсетям.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Отмечается, что несколько человек пострадали. При этом родственники артиста хотели сделать похороны частными, но фанаты прорвались на кладбище.

Анж Дидье Хуон попал в ДТП в Абиджане в ночь на 12 августа. Он влетел на своем мотоцикле в автомобиль. 33-летнего артиста отвезли в отделение реанимации, но врачи не смогли помочь. Он считался одним из самых популярных африканских исполнителей во франкоговорящих странах.