Прямой эфир

Фанаты популярного африканского музыканта вскрыли его гроб и раздели тело

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поклонники Анжа Дидье Хуона, известного под псевдонимами DJ Arafat и Arafat Muana, вломились на похороны артиста, а затем вскрыли его гроб и раздели тело, чтобы отыскать татуировки. Инцидент произошел на кладбище в городе Абиджане (Кот-д’Ивуар). Об этом сообщило агентство France 24.

По словам хулиганов, они хотели осмотреть тело идола, чтобы убедиться в личности. Многие снимали Хуона на фото и видео, а затем распространяли по соцсетям.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Отмечается, что несколько человек пострадали. При этом родственники артиста хотели сделать похороны частными, но фанаты прорвались на кладбище.

Анж Дидье Хуон попал в ДТП в Абиджане в ночь на 12 августа. Он влетел на своем мотоцикле в автомобиль. 33-летнего артиста отвезли в отделение реанимации, но врачи не смогли помочь. Он считался одним из самых популярных африканских исполнителей во франкоговорящих странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский актер и комик Кевин Харт попал в больницу после ДТП
В Москве Porsche Cayenne сбил ребенка и скрылся

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019