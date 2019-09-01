В Москве Porsche Cayenne сбил ребенка и скрылся

Водитель, находившийся за рулем Porsche Cayenne, сбил ребенка на юге Москвы, а после скрылся с места происшествия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, во дворе дома на Коломенской улице.

Пострадавшего осматривают врачи скорой помощи, для поимки нарушителя в городе введен план «Перехват».

В то же время РЕН ТВ сообщает, что автомобиль наехал на двоих детей. По данным телеканала, в момент происшествия они катались на самокатах.

28 августа неизвестный насмерть сбил ребенка на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Авария произошла недалеко от торгового центра «Океания».