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В Москве Porsche Cayenne сбил ребенка и скрылся

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Водитель, находившийся за рулем Porsche Cayenne, сбил ребенка на юге Москвы, а после скрылся с места происшествия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, во дворе дома на Коломенской улице.

Пострадавшего осматривают врачи скорой помощи, для поимки нарушителя в городе введен план «Перехват».

В то же время РЕН ТВ сообщает, что автомобиль наехал на двоих детей. По данным телеканала, в момент происшествия они катались на самокатах.

28 августа неизвестный насмерть сбил ребенка на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Авария произошла недалеко от торгового центра «Океания».

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