Трое погибли в ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и фуры на 464-м км трассы Москва–Уфа Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное отделение МВД России в воскресенье, 1 сентября.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и машина выехала на встречную полосу. Затем авто столкнулось с грузовым транспортом. В результате инцидента две женщины и один мужчина погибли.

Отмечается, что в настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Ранее 1 сентября четыре человека погибли в ДТП в Белгородской области. Инцидент произошел из-за выезда автомобиля ВАЗ-2111 на встречную полосу и его столкновения с автомобилем Hyundai.