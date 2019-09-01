В ДТП под Белгородом погибли четыре человека

Жертвами ДТП в Белгородской области стали четыре человека, пишет в воскресенье, 1 сентября, ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отмечается, что авария произошла около 6:20 мск поблизости от села Веселовка Красногвардейского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2111 выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. Погибли три человека, находившиеся в ВАЗе, один человек из иномарки, еще один госпитализирован.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

31 августа один человек погиб в результате аварии на МКАД в Москве. Авария произошла на съезде на Ярославское шоссе. Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение.