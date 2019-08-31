В Пакистане 11 человек погибли после падения пикапа с рухнувшего моста

В Пакистане автомобиль, в котором находился 31 человек, упал в реку после обрушения моста. В результате инцидента погибли 11 человек, сообщает издание Dawn в субботу, 31 августа.

ДТП произошло в пятницу вечером. По данным полиции, деревянный мост находился в ветхом состоянии и не выдержал веса перегруженного пикапа. Автомобиль упал в реку Кандия, спастись, спрыгнув с пикапа, смогли пять человек.

Сотрудники спасательных служб ведут поиски тел погибших, но течение реки в этой местности очень бурное. По состоянию на утро субботы, без вести пропавшими числятся 15 человек. Погибшие были членами двух семей, отметили правоохранители.

Не менее 19 человек погибли, 35 пострадали в результате столкновения двух автобусов в пакистанской провинции Пенджаб 21 октября 2018 года.