Прямой эфир

В Пакистане 11 человек погибли после падения пикапа с рухнувшего моста

0
Фото: dawn.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пакистане автомобиль, в котором находился 31 человек, упал в реку после обрушения моста. В результате инцидента погибли 11 человек, сообщает издание Dawn в субботу, 31 августа.

ДТП произошло в пятницу вечером. По данным полиции, деревянный мост находился в ветхом состоянии и не выдержал веса перегруженного пикапа. Автомобиль упал в реку Кандия, спастись, спрыгнув с пикапа, смогли пять человек.

Сотрудники спасательных служб ведут поиски тел погибших, но течение реки в этой местности очень бурное. По состоянию на утро субботы, без вести пропавшими числятся 15 человек. Погибшие были членами двух семей, отметили правоохранители.

Не менее 19 человек погибли, 35 пострадали в результате столкновения двух автобусов в пакистанской провинции Пенджаб 21 октября 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пакистане 10 человек погибли при столкновении пассажирского и товарного поездов
Не менее 14 человек погибли в результате нападения на автобус в Пакистане

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019