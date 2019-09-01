Карета скорой помощи врезалась в столб на юге Москвы

Два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД в воскресенье, 1 сентября.

«Около дома 42 по Касимовской улице автомобиль врезался в мачту освещения, незначительные травмы получили два человека, находившихся внутри», — заявили в ГИБДД.

Ранее 1 сентября три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и фуры на 464-м км трассы Москва–Уфа Кстовского района Нижегородской области. По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего произошла авария.