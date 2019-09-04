Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Новой Зеландии

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Новой Зеландии около города Мамаку. В результате погибли несколько человек, сообщает в среду, 4 сентября, агентство «Синьхуа».

По его данным, ДТП произошло на скоростном шоссе № 5. В результате аварии погибли несколько человек, среди которых были туристы из Китая. Точное число погибших не приводится.

В конце августа в Китае столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли шесть человек и 14 пострадали. Инцидент произошел накануне вечером в уезде Хэлань в северном Нинся-Хуэйском автономном районе.