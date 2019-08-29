Шесть человек погибли в аварии на севере Китая

В Китае столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли шесть человек. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.

Инцидент произошел накануне вечером в уезде Хэлань в северном Нинся-Хуэйском автономном районе. Травмы в результате ДТП получили 14 человек. Все пострадавшие госпитализированы.

По информации правоохранительных служб, в обоих машинах в момент аварии число пассажиров превышало норму.

26 августа сообщалось, что семь человек погибли в результате ДТП с автобусом на скоростном шоссе на юге Китая. Еще 11 человек получили незначительные травмы.