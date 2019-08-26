В Китае семь человек погибли в ДТП с автобусом

Автобус перевернулся на скоростном шоссе на юге Китая, погибли семь человек. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 26 августа.

Инцидент произошел на скоростном шоссе Шэньян - Хайкоу в пределах городского округа Янцзян, когда по неустановленной причине автобус перевернулся на бок. В результате шесть человек скончались на месте, один умер в больнице, еще 11 человек получили незначительные травмы.

17 июля в Китае внедорожник врезался в группу людей на мопедах, в результате чего три человека погибли и еще 10 получили различные травмы. При этом 35-летний водитель не был владельцем машины. Он работал в автомастерской, где ремонтировали внедорожник.