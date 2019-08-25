В Саратовской области произошло смертельное ДТП с военным автомобилем

В Саратовской области военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом 25 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По имеющейся информации, ДТП произошло на автодороге федерального значения Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

Военное транспортное средство, перевозившее два автомобиля «УРАЛ», столкнулось с другой машиной. В результате инцидента погибли два пассажира легковушки, еще один человек пострадал.

По данным телеканала РЕН ТВ, в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок.

Ранее в этот же день в Шемуршинском районе Чувашии столкнулись два автомобиля, жертвами ДТП стали пять человек.