Стали известны подробности ДТП в Саратовской области

В пресс-службе областного управления ГИБДД рассказали подробности о ДТП, произошедшем 25 августа в Саратовской области.

По сообщениям «РИА Новости», ссылающегося на источник в экстренных службах, в ДТП участвовали грузовик и легковушка. В результате инцидента погибли двое взрослых, а девятилетний ребенок, находившийся с ними, получил ранения.

По данным ГИБДД, ДТП произошло около 21.30 (20.30 мск) на 332-м километре автодороги федерального значения Р-228 Сызрань–Саратов–Волгоград.

«По предварительным данным, произошло столкновение фуры Volvo с полуприцепом и автомобиля Honda Accord, в результате ДТП произошло возгорание и оба автомобиля сгорели», — приводит агентство слова представителя ГИБДД.

Пострадавшую в ДТП девочку из легкового автомобиля деблокировали спасатели и доставили в ожоговый центр.

Ранее в этот же день в Шемуршинском районе Чувашии столкнулись два автомобиля, жертвами ДТП стали пять человек.