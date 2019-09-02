Водитель Porsche Cayenne сбил детей на юге Москвы и скрылся

Водитель, находившийся за рулем Porsche Cayenne, сбил двух детей на юге Москвы, а после скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, во дворе дома на Коломенской улице. Момент наезда зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По имеющимся данным, одного школьника госпитализировали. Второй ребенок получил травмы легкой степени тяжести.

После введенного плана «Перехват», полиция задержала водителя. Управлявшего иномаркой доставили в отделение, проводится проверка.